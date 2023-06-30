В ООН рекомендовали Франции заняться решением проблемы расизма в полиции

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Франции заняться решением проблемы расизма и расовой дискриминации в правоохранительных органах в связи с убийством полицейскими 17-летнего француза североафриканского происхожде

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Франции заняться решением проблемы расизма и расовой дискриминации в правоохранительных органах в связи с убийством полицейскими 17-летнего француза североафриканского происхождения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

"Мы обеспокоены убийством 17-летнего [водителя] североафриканского происхождения полицией во Франции во вторник", - сказала она, подчеркнув, что сейчас наступил момент, когда страна должна "серьезно заняться глубокими вопросами расизма и расовой дискриминации в правоохранительных органах".

"Мы также подчеркиваем важность мирного проведения собраний. Мы призываем власти обеспечить, чтобы применение силы полицией против прибегающих к насилию элементов в демонстрациях всегда соответствовало принципам законности, необходимости, пропорциональности, недискриминации, предосторожности и ответственности [за свои действия]", - отметила Шамдасани. "Любые обвинения в непропорциональном применении силы должны быть быстро расследованы", - заключила она.

Убийство полицейским 17-летнего водителя 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города Франции, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. Для пресечения беспорядков в ряде городов страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.