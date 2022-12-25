В ООН раскритиковали запрет женщинам Афганистана работать в НПО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал запрет женщинам Афганистана работать в НПО.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал запрет женщинам Афганистана работать в НПО.

Как сообщает Report , об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о распоряжении движения "Талибан", запрещающем женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях", - подчеркнул С. Дюжаррик.

По его словам, это решение подорвет работу многочисленных организаций, работающих по всей стране и помогающих наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам.

Напомним, что движение "Талибан" запретило в Афганистане неправительственным организациям привлекать к работе женщин.