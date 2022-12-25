О нас

В ООН раскритиковали запрет женщинам Афганистана работать в НПО

В ООН раскритиковали запрет женщинам Афганистана работать в НПО Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал запрет женщинам Афганистана работать в НПО.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 09:07
В ООН раскритиковали запрет женщинам Афганистана работать в НПО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал запрет женщинам Афганистана работать в НПО.

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о распоряжении движения "Талибан", запрещающем женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях", - подчеркнул С. Дюжаррик.

По его словам, это решение подорвет работу многочисленных организаций, работающих по всей стране и помогающих наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам.

Напомним, что движение "Талибан" запретило в Афганистане неправительственным организациям привлекать к работе женщин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT əfqanıstanlı qadınların QHT-lərdə işləməsinə qoyulan qadağaları tənqid edib

Самое важное

Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
23 декабря 2022 г. 19:40
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi