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В ООН раскритиковали закон Польши, позволяющий отказывать мигрантам в убежище

В ООН раскритиковали закон Польши, позволяющий отказывать мигрантам в убежище В ООН раскритиковали закон Польши, позволяющий отказывать мигрантам в убежищеАгентство ООН по делам беженцев обеспокоено принятием парламентом Польши поправок к закону, позволяющих отказывать в предоставлении убежища мигрантам, которые незаконно пересекаю
Другие страны
16 октября 2021 г. 05:58
В ООН раскритиковали закон Польши, позволяющий отказывать мигрантам в убежище

В ООН раскритиковали закон Польши, позволяющий отказывать мигрантам в убежищеАгентство ООН по делам беженцев обеспокоено принятием парламентом Польши поправок к закону, позволяющих отказывать в предоставлении убежища мигрантам, которые незаконно пересекают территорию страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в пятницу Associated Press.

По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше Кристин Гойер, поправки к закону "подрывают фундаментальное право на поиск убежища, закрепленное в международном праве и праве Европейского союза".

Она отметила, что это также "противоречит Конвенции о статусе беженцев 1951 года, в которой четко говорится, что просители убежища не должны подвергаться наказанию за незаконное пересечение границы".

Отметим, что одобренные парламентом поправки еще не утверждены президентом страны Анджеем Дудой.

Согласно этим поправкам, убежище смогут просить лишь те мигранты, которые прибывают из стран, где их жизнь находится под угрозой. Таким образом, беженцы, приезжающие из стран Ближнего Востока, Азии и Африки и пытающиеся попасть в Польшу через территорию Беларуси, будут обязаны покинуть страну. Задержанным на границе мигрантам будет запрещен въезд на территорию Польшу на три года.

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