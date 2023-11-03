В ООН раскритиковали применение США боевых БПЛА в борьбе с терроризмом

Комитет ООН по правам человека выразил серьезную обеспокоенность по поводу применения Соединенными Штатами за пределами своей территории боевых БПЛА в целях ликвидации террористов. Рассмотрев в Женеве очередной доклад США о ходе выполнения Международного

Комитет ООН по правам человека выразил серьезную обеспокоенность по поводу применения Соединенными Штатами за пределами своей территории боевых БПЛА в целях ликвидации террористов. Рассмотрев в Женеве очередной доклад США о ходе выполнения Международного пакта о гражданских и политических правах, члены комитета -18 независимых экспертов - рекомендовали Вашингтону принимать меры предосторожности для избежания жертв среди гражданского населения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Комитет по-прежнему серьезно обеспокоен продолжающейся практикой убийств в ходе экстерриториальных контртеррористических операций с использованием боевых дронов, отсутствием полной и постоянной прозрачности в отношении правовых и политических критериев нанесения ударов", - констатировали эксперты. Беспокойство у них вызвало также "отсутствие ответственности за гибель людей и другой серьезный вред", причиненный, в частности, гражданскому населению". В комитете констатировали, что США придерживаются позиции, согласно которой боевые беспилотники используются в вооруженном конфликте с "Аль-Каидой" в соответствии с правом страны на самооборону. Однако, по мнению экспертов, Вашингтон применяет к понятию вооруженного конфликта "чрезмерно широкий географический и временной охват".

Как заявил на пресс-конференции заместитель председателя Комитета ООН по правам человека Хосе Мануэль Сантос Паис (Португалия), "судя по всему, США осуществляли атаки дронов вне своих границ". Комитету известно о 56 таких атаках, которые "в конечном счете привели к гибели и ранениям более 1,5 тыс. человек". "Большинство из них - гражданские лица, - добавил эксперт. - Конечно, мы серьезно считаем, что это представляет собой нарушение обязательств по пакту". "Мы особенно обеспокоены отсутствием привлечения к ответственности тех, кто осуществлял эти воздушные удары", - подчеркнул заместитель председателя комитета.

Эксперты рекомендовали США "пересмотреть свою позицию относительно юридических оправданий применения смертоносной силы посредством атак беспилотников". Они ожидают, что Соединенные Штаты будут "принимать все необходимые меры предосторожности" во избежание жертв среди гражданского населения, а также обеспечат привлечение виновных к ответственности.