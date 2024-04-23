О нас

В ООН раскритиковали британский закон о высылке нелегальных мигрантов в Руанду

В ООН раскритиковали британский закон о высылке нелегальных мигрантов в Руанду Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвали Лондон пересмотреть планы отправки просителей убежища в Руанду.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 14:28
В ООН раскритиковали британский закон о высылке нелегальных мигрантов в Руанду

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвали Лондон пересмотреть планы отправки просителей убежища в Руанду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, они подвергли критике принятый минувшей ночью в Великобритании закон, предусматривающий выдворение нелегальных мигрантов в африканскую страну, подчеркнув, что он препятствует осуществлению верховенства права и "создает опасный прецедент" в мире.

Гранди и Тюрк "выразили тревогу" в связи с принятием нового закона, призвав правительство Великобритании "пересмотреть свой план по отправке просителей убежища в Руанду" и принять меры "по решению проблемы нерегулярных потоков беженцев и мигрантов на основе международного сотрудничества и уважения международного права и прав человека".

"Новое законодательство серьезно препятствует верховенству права в Великобритании и создает опасный прецедент в глобальном масштабе", - отметил Тюрк, пояснив, что речь идет об ограничении "доступа к средствам правовой защиты в Великобритании" для беженцев и мигрантов.

В свою очередь Гранди подчеркнул, что принятый в Великобритании закон "знаменует собой еще один шаг в сторону от давней традиции Великобритании предоставлять убежище нуждающимся", а также является "нарушением Конвенции о статусе беженцев". По его словам, меры британских властей направлены на то, чтобы "переложить ответственность за защиту беженцев".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Britaniyanın Ruandaya qanunsuz miqrantlar göndərməsinə dair qanunu tənqid edib
Версия на английском языке Top UN officials call on UK to reconsider plan to transfer asylum seekers to Rwanda

Другие новости из категории

В Китае стартовала ежегодная операция по поиску коррупционеров, покинувших страну
В Китае стартовала ежегодная операция по поиску коррупционеров, покинувших страну
23 апреля 2024 г. 14:45
Шойгу: Потери ВСУ составили уже почти полмиллиона военнослужащих
Шойгу: Потери ВСУ составили уже почти полмиллиона военнослужащих
23 апреля 2024 г. 14:27
ЕС может закрыть лазейку для дочек европейских компаний в России
ЕС может закрыть лазейку для "дочек" европейских компаний в России
23 апреля 2024 г. 13:44
СМИ: Украина может получить часть вооружения из США к 9 мая
СМИ: Украина может получить часть вооружения из США к 9 мая
23 апреля 2024 г. 13:07
Талибы захватили расположенный в Кабуле дом афганского посла в Таджикистане
Талибы захватили расположенный в Кабуле дом афганского посла в Таджикистане
23 апреля 2024 г. 12:29
Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков
Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков
23 апреля 2024 г. 11:52
США могут ввести санкции против китайских банков за сотрудничество с Россией
США могут ввести санкции против китайских банков за сотрудничество с Россией
23 апреля 2024 г. 11:06
Один из полевых командиров погиб на юге Ливана при ударе израильского БПЛА
Один из полевых командиров погиб на юге Ливана при ударе израильского БПЛА
23 апреля 2024 г. 10:41
Эксперты МАГАТЭ приступили к инспекции процесса сбросы воды с АЭС Фукусима-1
Эксперты МАГАТЭ приступили к инспекции процесса сбросы воды с АЭС "Фукусима-1"
23 апреля 2024 г. 10:27
У побережья Тайваня зафиксировали почти 250 землетрясений за сутки
У побережья Тайваня зафиксировали почти 250 землетрясений за сутки
23 апреля 2024 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi