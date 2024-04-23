В ООН раскритиковали британский закон о высылке нелегальных мигрантов в Руанду

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвали Лондон пересмотреть планы отправки просителей убежища в Руанду.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвали Лондон пересмотреть планы отправки просителей убежища в Руанду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, они подвергли критике принятый минувшей ночью в Великобритании закон, предусматривающий выдворение нелегальных мигрантов в африканскую страну, подчеркнув, что он препятствует осуществлению верховенства права и "создает опасный прецедент" в мире.

Гранди и Тюрк "выразили тревогу" в связи с принятием нового закона, призвав правительство Великобритании "пересмотреть свой план по отправке просителей убежища в Руанду" и принять меры "по решению проблемы нерегулярных потоков беженцев и мигрантов на основе международного сотрудничества и уважения международного права и прав человека".

"Новое законодательство серьезно препятствует верховенству права в Великобритании и создает опасный прецедент в глобальном масштабе", - отметил Тюрк, пояснив, что речь идет об ограничении "доступа к средствам правовой защиты в Великобритании" для беженцев и мигрантов.

В свою очередь Гранди подчеркнул, что принятый в Великобритании закон "знаменует собой еще один шаг в сторону от давней традиции Великобритании предоставлять убежище нуждающимся", а также является "нарушением Конвенции о статусе беженцев". По его словам, меры британских властей направлены на то, чтобы "переложить ответственность за защиту беженцев".