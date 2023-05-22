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В ООН прокомментировали возможные поставки Украине F-16

В ООН прокомментировали возможные поставки Украине F-16 ООН хотела бы видеть завершение конфликта в Украине в соответствии с положениями международного права.
Другие страны
22 мая 2023 г. 22:54
В ООН прокомментировали возможные поставки Украине F-16

ООН хотела бы видеть завершение конфликта в Украине в соответствии с положениями международного права.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя на брифинге информацию о намерении ряда западных стран передать Киеву американские истребители F-16.

"Наша цель - увидеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями", - сказал он.

Президент США Джо Байден 21 мая сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

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