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В ООН прокомментировали решение России приостановить участие в зерновой сделке

В ООН прокомментировали решение России приостановить участие в зерновой сделке ООН поддерживает контакты с российскими властями в связи с решением Москвы приостановить участие в реализации зерновой сделки.
Другие страны
29 октября 2022 г. 20:53
В ООН прокомментировали решение России приостановить участие в зерновой сделке

ООН поддерживает контакты с российскими властями в связи с решением Москвы приостановить участие в реализации зерновой сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке ее участия в черноморской зерновой инициативе в связи с атакой на Черноморский флот России. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу", - сказал он.

"Крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу черноморскую зерновую инициативу, являющуюся критически важной гуманитарной инициативой и оказывающей явно позитивное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей в мире", - отметил представитель генсека ООН.

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