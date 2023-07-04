В ООН пройдут слушания по российско-украинской войне

В течение июля в Совете Безопасности ООН (СБ) пройдут слушания по поводу масштабной войны, которую Россия ведет в Украине, и на повестке дня будут события, происходящие в регионе.

В течение июля в Совете Безопасности ООН (СБ) пройдут слушания по поводу масштабной войны, которую Россия ведет в Украине, и на повестке дня будут события, происходящие в регионе.

Как передает Report , об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

По ее словам, в июле под председательством британской стороны в Совбезе пройдет специальное совещание по искусственному интеллекту.

"Искусственный интеллект угрожает миру и безопасности. Составная часть нашей деятельности в июле будет связана с ядерным вооружением", - добавила Б.Вудворд.

Отметим, что председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН в июле перешло от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) к Великобритании.