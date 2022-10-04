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В ООН прогнозируют замедление роста мировой экономики

В ООН прогнозируют замедление роста мировой экономики Рост мировой экономики в 2022 году составит 2,5%, а в 2023-м темпы замедлятся до 2,2%.
Другие страны
4 октября 2022 г. 02:34
В ООН прогнозируют замедление роста мировой экономики

Рост мировой экономики в 2022 году составит 2,5%, а в 2023-м темпы замедлятся до 2,2%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступила Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"ЮНКТАД прогнозирует рост мировой экономики в 2,5% в 2022 году. Перспективы ухудшаются, и в 2023 году ожидается снижение темпов роста до 2,2%", - говорится в докладе. По словам экспертов, к концу будущего года темпы увеличения глобального ВВП все еще будут ниже тех, что имели место до пандемии коронавируса.

Замедление темпов роста затронет все регионы планеты, однако особую тревогу в ЮНКТАД высказывают в отношении ситуации в развивающихся государствах. Согласно прогнозу, темпы роста в этих странах "упадут ниже 3%" и они будут "недостаточными для обеспечения устойчивого развития". При этом "почти 60% стран Африки с низкими доходами уже испытывают стресс из-за задолженности или высокий риск [такого стресса]", а более 60% государств континента "нуждаются во внешней помощи для обеспечения продовольствием". В настоящее время 46 развивающихся стран в мире "подвержены многочисленным экономическим потрясениям", еще 48 стран - "серьезным" потрясениям, что "усиливает угрозу глобального долгового кризиса". ЮНКТАД призывает мировое сообщество увеличить помощь на цели развития.

Авторы доклада считают, что Черноморская зерновая инициатива "под руководством ООН оказала значительное влияние на снижение цен на продовольствие".

Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) снизился в августе пятый месяц подряд. Цены на зерновые уменьшились в среднем на 1,4%, а на пшеницу - на 5,1%. Тем не менее эксперты ЮНКТАД подчеркивают необходимость "усиления поддержки уязвимых групп населения" в мире.

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