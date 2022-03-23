В ООН призвали выделять больше средств на продовольствие во избежание массовой миграции

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли призвал европейские государства выделять больше средств на продовольствие, чтобы избежать голода и массовой миграции.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли призвал европейские государства выделять больше средств на продовольствие, чтобы избежать голода и массовой миграции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в интервью американской газете Politico.

"Нам не хватает миллиардов. Неспособность предоставить в этом году несколько дополнительных миллиардов долларов означает, что нас ждут голод, дестабилизация и массовая миграция", - заявил Бизли.

Как уточняет газета, основные проблемы обусловлены перебоями в поставках продовольствия и резким ростом цен на него. Кроме того, половина импорта пшеницы в Африку приходится на Украину и Россию, которые также являются крупными экспортерами удобрений. По оценке Бизли, реальный масштаб последствий событий в Украине для продовольственной ситуации в мире "будет виден ближе к осени".

Исполнительный директор ВПП отметил, что экономическая обстановка в Северной Африке и на Ближнем Востоке ухудшается, значительно повышая риск массовой миграции. "Если мы пренебрежем Северной Африкой, Северная Африка придет в Европу. Если мы пренебрежем Ближним Востоком, Ближний Восток придет в Европу", - предупредил Бизли.