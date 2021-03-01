В ООН призвали выделить 3,85 млрд долларов на гуманитарные нужды в Йемене

Во всемирной организации сообщили, что в течение года предполагается оказать поддержку 16 млн йеменцев

ООН призвала страны-доноры выделить в 2021 году на оказание гуманитарной помощи в Йемене 3,85 млрд долларов США. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в пресс-релизе, опубликованном сегодня в Женеве в связи с проведением конференции на министерском уровне по сбору средств. В пресс-релизе отмечается, что в течение года предполагается оказать поддержку 16 млн йеменцев.

"Международные доноры должны предпринять сейчас действия для предотвращения широкомасштабного голода в Йемене", - подчеркнули во всемирной организации. "Финансовые средства на проведение операции по оказанию помощи иссякают быстро. Сегодня ООН призывает выделить на этот год 3,85 млрд долларов США, чтобы помочь 16 млн отчаянно нуждающимся йеменцам", - говорится в пресс-релизе.

В организации напомнили, что поддержка необходима двум третям жителей Йемена "для выживания". При этом 50 тыс. человек уже столкнулись с голодом, грозящим смертью. Почти половина детей в стране в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания, и 400 тыс. из них могут умереть без срочного лечения.

"Для большинства людей жизнь в Йемене сейчас является невыносимой. Дети в Йемене находятся в особенно адских условиях", - заявил в связи с проведением конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Война проглатывает целое поколение йеменцев. Мы должны положить этому конец и начать заниматься ее огромными последствиями немедленно", - отметил он. В форуме на министерском уровне по сбору средств для Йемена, организованном ООН, Швейцарией и Швецией, в понедельник примут участие более 100 стран.

Как отмечают в ООН, в 2020 году финансирование гуманитарной операции в Йемене "резко сократилось": на ее проведение было получено 1,9 млрд долларов США, то есть 56% от необходимой суммы. В 2019 году удалось изыскать 3,6 млрд долларов США (87% потребностей), в 2018 году - 2,5 млрд долларов США (81%).