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В ООН призвали талибов прекратить аресты женщин за нарушение дресс-кода

В ООН призвали талибов прекратить аресты женщин за нарушение дресс-кода Эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями об арестах с начала января женщин в Афганистане за предполагаемое нарушение дресс-кода, введенного движением "Талибан".
Другие страны
3 февраля 2024 г. 12:52
В ООН призвали талибов прекратить аресты женщин за нарушение дресс-кода

Эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями об арестах с начала января женщин в Афганистане за предполагаемое нарушение дресс-кода, введенного движением "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении независимых экспертов, опубликованном на сайте ООН.

"Мы призываем талибов прекратить любое произвольное лишение свободы в отношении женщин и девочек за нарушение строгого дресс-кода, который они ввели, и немедленно освободить задержанных", - сказано в заявлении.

Эксперты организации отмечают важность соблюдения Афганистаном международных обязательства в области прав человека, в том числе в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Сообщается, что задержаны десятки человек. Первоначально задержания афганок начались на западе Кабула, но быстро распространились на остальные части города и другие провинции. Аресты производились в общественных местах, в том числе в торговых центрах, школах и на рынках. Женщин и девочек насильно забирали полицейские машины и затем держали без связи с внешним миром. Афганок обвиняли в том, что они носили яркую или обтягивающую одежду вопреки инструкциям.

"По имеющимся сведениям, женщин и девочек содержали в переполненных помещениях полицейских участков и кормили их лишь раз в день. Некоторые из задержанных подвергались физическому насилию, угрозам и запугиванию", - заявили эксперты. По их данным, задержанным не был предоставлен доступ к юристам, системе правосудия или возмещению ущерба.

В мае 2022 года "Талибан" приказал всем женщинам носить в общественных местах свободную черную одежду, закрывающую тело и лицо. Ответственность за соблюдение этого правила была возложена на родственников-мужчин под страхом наказания последних.

Освобождение женщин и девочек, согласно поступающим из Афганистана данным, зависит от того, предоставят ли родственники-мужчины и старейшины общин заверения, часто в письменной форме, что эти женщины будут соблюдать предписанный дресс-код в будущем.

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