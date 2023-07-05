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В ООН призвали талибов отменить решение о закрытии женских салонов красоты

В ООН призвали талибов отменить решение о закрытии женских салонов красоты Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" пересмотреть решение о закрытии салонов красоты для женщин.
Другие страны
5 июля 2023 г. 11:31
В ООН призвали талибов отменить решение о закрытии женских салонов красоты

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" пересмотреть решение о закрытии салонов красоты для женщин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на странице представительства в Twitter.

"МООНСА призывает фактические власти [Афганистана] отменить указ о закрытии салонов красоты. Это новое ограничение прав женщин негативно повлияет на экономику [страны] и противоречит заявленной поддержке женского предпринимательства", - следует из текста. Отмечается, что сотрудники ООН в Афганистане взаимодействуют "с заинтересованными сторонами, добивающимися отмены запретов".

Во вторник афганская газета Hasht-e Subh сообщила, что Министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного в правительстве талибов запретит работу женских салонов красоты с 3-го дня месяца Асад по солнечной хиджре (25 июля 2023 года). В заявлении ведомства говорилось, что устные указания о введении ограничений отдал лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.

Это решение вызвало негативную реакцию в афганском обществе, пишет издание. Так, многие работники салонов красоты опасаются, что этот шаг талибов лишит их семьи средств к существованию. По словам одного из парикмахеров в провинции Парван, закрытие салонов красоты приведет к тому, что тысячи семей потеряют доход.

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