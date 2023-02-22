В ООН призвали страны-члены оказать поддержку Турции

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал страны-члены организации оказать поддержку Турции и Сирии на фоне многочисленных жертв в результате землетрясений.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал страны-члены организации оказать поддержку Турции и Сирии на фоне многочисленных жертв в результате землетрясений.

Как сообщает американское бюро Report , об этом он заявил журналистам в ходе брифинга в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

По его словам, в зоне землетрясения в Турции и Сирии работают 1 428 международных и местных сотрудников ООН.

"Трудно сказать, что мы довольны помощью Турции и Сирии, потому что нужно больше средств. Зона землетрясения остается опасным регионом. Поддержка стран, участвующих в гуманитарной деятельности в регионе, а также в поисково-спасательных работах, должна быть ускорена. Призываем все государства-члены проявить солидарность с Турцией и Сирией", - добавил С.Дюжаррик.