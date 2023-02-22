О нас

В ООН призвали страны-члены оказать поддержку Турции

В ООН призвали страны-члены оказать поддержку Турции Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал страны-члены организации оказать поддержку Турции и Сирии на фоне многочисленных жертв в результате землетрясений.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 02:56
В ООН призвали страны-члены оказать поддержку Турции

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал страны-члены организации оказать поддержку Турции и Сирии на фоне многочисленных жертв в результате землетрясений.

Как сообщает американское бюро Report, об этом он заявил журналистам в ходе брифинга в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

По его словам, в зоне землетрясения в Турции и Сирии работают 1 428 международных и местных сотрудников ООН.

"Трудно сказать, что мы довольны помощью Турции и Сирии, потому что нужно больше средств. Зона землетрясения остается опасным регионом. Поддержка стран, участвующих в гуманитарной деятельности в регионе, а также в поисково-спасательных работах, должна быть ускорена. Призываем все государства-члены проявить солидарность с Турцией и Сирией", - добавил С.Дюжаррик.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT üzv dövlətləri Türkiyəyə dəstək olmağa çağırıb

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi