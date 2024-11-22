В ООН призвали стороны конфликта в Украине предотвратить эскалацию

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает все стороны российско-украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации.
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По его словам, запуск российской стороной ракеты "Орешник" является "еще одним тревожным и вызывающим беспокойство" развитием событий.
ООН хочет, чтобы конфликт разрешился в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности, добавил Дюжаррик.
Организация призывает Москву и Киев не наносить удары по гражданским или критически важным объектам инфраструктуры, а также обеспечить безопасность мирного населения.