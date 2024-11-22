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В ООН призвали стороны конфликта в Украине предотвратить эскалацию

В ООН призвали стороны конфликта в Украине предотвратить эскалацию Организация Объединенных Наций (ООН) призывает все стороны российско-украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 05:03
В ООН призвали стороны конфликта в Украине предотвратить эскалацию

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает все стороны российско-украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации.

Как передает Report, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, запуск российской стороной ракеты "Орешник" является "еще одним тревожным и вызывающим беспокойство" развитием событий.

ООН хочет, чтобы конфликт разрешился в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности, добавил Дюжаррик.

Организация призывает Москву и Киев не наносить удары по гражданским или критически важным объектам инфраструктуры, а также обеспечить безопасность мирного населения.

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