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В ООН призвали США решить проблему массового содержания мигрантов под стражей

В ООН призвали США решить проблему массового содержания мигрантов под стражей Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет приветствовала шаги США, направленные на преодоление системного расизма, и призвала власти страны устранить проблему "массового содержания мигрантов под стражей"
Другие страны
26 февраля 2021 г. 17:28
В ООН призвали США решить проблему массового содержания мигрантов под стражей

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет приветствовала шаги США, направленные на преодоление системного расизма, и призвала власти страны устранить проблему "массового содержания мигрантов под стражей".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы приветствуем обширные новые меры по устранению структурного неравенства и системного расизма в США", - сказала Бачелет, представляя на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) обзор ситуации в области прав и свобод в мире. "Чтобы надлежащим образом обращаться к проблеме системного неравенства и несправедливости, социальные и экономические права должны стать центральным элементом реагирования", - отметила верховный комиссар.

Она позитивно оценила принимаемые в США "новые шаги" в сфере миграционной политики, в том числе направленные на прекращение разделения семей мигрантов и беженцев. "Я призываю к дальнейшим мерам по устранению остающихся вопросов, таких как массовое содержание под стражей мигрантов, посредством применения альтернатив такому содержанию", - резюмировала Бачелет.

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