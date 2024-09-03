О нас

В ООН призвали расследовать убийство израильских заложников

В ООН призвали расследовать убийство израильских заложников Убийство израильских заложников должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 23:33
В ООН призвали расследовать убийство израильских заложников

Убийство израильских заложников должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном в соцсети X.

"Мы в ужасе от сообщений о том, что палестинские вооруженные группировки казнили без суда и следствия шестерых израильских заложников, что может представлять собой военное преступление. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает к проведению независимого, беспристрастного и транспарентного расследования и привлечению виновных к ответственности", - заявили в УВКПЧ.

Напомним, что 1 сентября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что тела шести израильских заложников были обнаружены вечером 31 августа в одном из подземных туннелей в районе Рафаха.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT israilli girovların öldürülməsi ilə bağlı araşdırma aparmağa çağırıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi