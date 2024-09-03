В ООН призвали расследовать убийство израильских заложников

Убийство израильских заложников должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности.

Убийство израильских заложников должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном в соцсети X.

"Мы в ужасе от сообщений о том, что палестинские вооруженные группировки казнили без суда и следствия шестерых израильских заложников, что может представлять собой военное преступление. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает к проведению независимого, беспристрастного и транспарентного расследования и привлечению виновных к ответственности", - заявили в УВКПЧ.

Напомним, что 1 сентября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что тела шести израильских заложников были обнаружены вечером 31 августа в одном из подземных туннелей в районе Рафаха.