В ООН призвали прекратить боевые действия в Мариуполе

Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад заявил, что нужно немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население имело возможность эвакуироваться.

Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад отметил, что нужно немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население имело возможность эвакуироваться.

Как передает Report, об этом сообщается РИА Новости.

"В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых. Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будут подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно", - говорится в заявлении Авада.

Ранее Минобороны предлагало гуманитарные коридоры с территории "Азовстали", боевикам давалась возможность сложить оружие и выйти, однако украинская сторона отказывалась от этого, а изъявившие желание мирные жители Мариуполя были эвакуированы.