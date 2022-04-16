В ООН призвали прекратить беспорядки в Иерусалиме

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш обеспокоен беспорядками на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Он призвал остановить столкновения между израильтянами и палестинцами.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш обеспокоен беспорядками на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Он призвал остановить столкновения между израильтянами и палестинцами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление пресс-службы ООН.

"Провокации на Храмовой горе должны прекратиться сейчас, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - говорится в сообщении.

Генсек ООН повторил свой призыв к сохранению и уважению статус-кво в святых местах Иерусалима.

Масштабные столкновения между полицией Израиля и палестинцами произошли на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме перед рассветом в пятницу, 15 апреля. Пострадали по меньшей мере 152 палестинца.