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В ООН призвали прекратить беспорядки в Иерусалиме

В ООН призвали прекратить беспорядки в Иерусалиме Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш обеспокоен беспорядками на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Он призвал остановить столкновения между израильтянами и палестинцами.
Другие страны
16 апреля 2022 г. 09:14
В ООН призвали прекратить беспорядки в Иерусалиме

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш обеспокоен беспорядками на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Он призвал остановить столкновения между израильтянами и палестинцами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление пресс-службы ООН.

"Провокации на Храмовой горе должны прекратиться сейчас, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - говорится в сообщении.

Генсек ООН повторил свой призыв к сохранению и уважению статус-кво в святых местах Иерусалима.

Масштабные столкновения между полицией Израиля и палестинцами произошли на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме перед рассветом в пятницу, 15 апреля. Пострадали по меньшей мере 152 палестинца.

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Версия на английском языке UN chief voices grave concern over bloody Palestinian-Israeli clashes

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