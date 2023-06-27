В ООН призвали к продлению зерновой сделки

"Мы обеспокоены замедлением темпов реализации "Зернового соглашения" и продолжаем деятельность по продлению даты соглашения после 17 июля".

"Мы обеспокоены замедлением темпов реализации "Зернового соглашения" и продолжаем деятельность по продлению даты соглашения после 17 июля".

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.

По его словам, организация призвала стороны продолжить обсуждения и преодолеть оперативные трудности.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней.

В ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней.