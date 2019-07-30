В ООН призвали к перемирию в Ливии на время праздника Гурбан

ООН призывает к прекращению огня в Ливии во время предстоящего праздника Гурбан.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе на СБ ООН.

По его словам, нынешний конфликт может перерасти в "полномасштабную гражданскую войну".

Г.Саламе добавил, что после режима прекращения огня должна состояться встреча высокопоставленных представителей "вовлеченных сторон" с тем, чтобы "закрепить прекращение боевых действий".

Он особо отметил, что все стороны конфликта "грубо нарушают международное право и международное законодательство".

Напомним, что в этом году мусульмане начнут отмечать праздник Гурбан 11 августа.