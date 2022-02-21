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В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины

В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает решать ситуацию вокруг Украины посредством диалога.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 21:52
В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины

ООН призывает все вовлеченные стороны воздержаться от шагов, которые могут подорвать территориальную целостность Украины или исполнение Минских соглашений.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Наша позиция прежняя - ООН полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", - сказал Дюжаррик.

"Мы призвали бы всех вовлеченных воздержаться от любых односторонних решений и действий, которые могут подорвать территориальную целостность Украины и исполнение Минских соглашений", - добавил он.

"Генсек ООН чрезвычайно обеспокоен последними сообщениями о росте числа нарушений режима прекращения огня, в том числе применением тяжелых вооружений вдоль контактной линии на востоке Украины", - сказал Дюжаррик.

"В частности обеспокоены в связи с сообщениями о потерях среди мирного населения, об ударах по гражданской инфраструктуре и эвакуации", - подчеркнул он.

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