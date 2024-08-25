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В ООН призвали Израиль и "Хезболлах" воздержаться от эскалации конфликта

В ООН призвали Израиль и "Хезболлах" воздержаться от эскалации конфликта Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) и офис специального координатора ООН по Ливану призвали движение "Хезболлах" и Израиль воздержаться от эскалации конфликта.
Другие страны
25 августа 2024 г. 18:13
В ООН призвали Израиль и Хезболлах воздержаться от эскалации конфликта

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) и офис специального координатора ООН по Ливану призвали движение "Хезболлах" и Израиль воздержаться от эскалации конфликта.

Как сообщает Report, заявление опубликовано на сайте ВСООНЛ.

"Офис специального координатора ООН по Ливану и ВСООНЛ призывают всех прекратить огонь и воздержаться от дальнейшей эскалации", — говорится в заявлении.

ВСООНЛ опубликовало документ заявления на фоне вызывающих беспокойство событий вдоль голубой линии — границы между Ливаном и Израилем по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН.

В организации подчеркнули, что все структуры ООН продолжат контакты со всеми сторонами для снижения напряженности в регионе.

Напомним, что "Хезболлах" сообщило о "первоначальном ответе" на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра, начав в воскресенье утром воздушную атаку по военным целям на территории Израиля.

По данным газеты газета The Times of Israel, со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет, обстрелу подверглись 11 военных баз в стране. На фоне этого министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов

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