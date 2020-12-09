О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ООН призвали британские власти немедленно освободить Ассанжа

В ООН призвали британские власти немедленно освободить Ассанжа Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал власти Великобритании немедленно выпустить на свободу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Другие страны
9 декабря 2020 г. 06:07
В ООН призвали британские власти немедленно освободить Ассанжа
Джулиан Ассанж

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал власти Великобритании немедленно выпустить на свободу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как передает Report, об этом сообщает "Анадолу".

"Ассанж должен быть немедленно выпущен на свободу из тюрьмы или переведен под домашний арест в связи с распространением коронавирусной инфекции в тюрьме Белмарш, в которой он содержится", - заявил Мельцер.

По его словам, в тюрьме Белмарша, где сейчас находится Ассанж, коронавирусом заражено 65 из примерно 160 заключенных.

Мельцер подчеркнул, что продолжительное одиночное содержание под стражей основателя WikiLeaks в тюрьме высокой степени обеспечения безопасности «не является ни необходимой, ни пропорциональной мерой и явно не располагает какой-либо правовой основой».

Ассанж содержится под стражей исключительно в профилактических целях, чтобы обеспечить его присутствие во время проходящего в США процесса экстрадиции, который может продолжаться до нескольких лет, сказал Мельцер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi Britaniya hakimiyyətini Assanjı dərhal azad etməyə çağırdı

Новости партнеров

Самое важное

Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих
Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих
8 декабря 2020 г. 18:00
Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина
Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина
8 декабря 2020 г. 16:13
Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана
Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана
8 декабря 2020 г. 15:06
Приостанавливается деятельность ресторанов, кафе и чайных домов
Приостанавливается деятельность ресторанов, кафе и чайных домов
8 декабря 2020 г. 15:04
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
8 декабря 2020 г. 15:00
Создан фонд помощи Азербайджанской Армии
Создан фонд помощи Азербайджанской Армии
8 декабря 2020 г. 14:49
В Азербайджане ужесточается карантинный режим
В Азербайджане ужесточается карантинный режим
8 декабря 2020 г. 14:45
Мехрибан Алиева: Во всех мечетях Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв!
Мехрибан Алиева: Во всех мечетях Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв!
8 декабря 2020 г. 14:42
Банковские реквизиты Фонда YAŞAT
Банковские реквизиты Фонда YAŞAT
8 декабря 2020 г. 13:25
В Азербайджане создан Фонд YAŞAT для поддержки раненых в боях и семей шехидов
В Азербайджане создан Фонд YAŞAT для поддержки раненых в боях и семей шехидов
8 декабря 2020 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi