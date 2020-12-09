В ООН призвали британские власти немедленно освободить Ассанжа

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал власти Великобритании немедленно выпустить на свободу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал власти Великобритании немедленно выпустить на свободу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как передает Report, об этом сообщает "Анадолу" .

"Ассанж должен быть немедленно выпущен на свободу из тюрьмы или переведен под домашний арест в связи с распространением коронавирусной инфекции в тюрьме Белмарш, в которой он содержится", - заявил Мельцер.

По его словам, в тюрьме Белмарша, где сейчас находится Ассанж, коронавирусом заражено 65 из примерно 160 заключенных.

Мельцер подчеркнул, что продолжительное одиночное содержание под стражей основателя WikiLeaks в тюрьме высокой степени обеспечения безопасности «не является ни необходимой, ни пропорциональной мерой и явно не располагает какой-либо правовой основой».

Ассанж содержится под стражей исключительно в профилактических целях, чтобы обеспечить его присутствие во время проходящего в США процесса экстрадиции, который может продолжаться до нескольких лет, сказал Мельцер.