В ООН приветствовали признание Германией противоправных действий в Африке

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации приветствовал признание Германией ее противоправных действий в Африке и извинения за геноцид народов гереро и нама в Намибии в начале ХХ века. Вместе с тем в заключении, опубликованном в Женеве по итогам рас

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации приветствовал признание Германией ее противоправных действий в Африке и извинения за геноцид народов гереро и нама в Намибии в начале ХХ века. Вместе с тем в заключении, опубликованном в Женеве по итогам рассмотрения германского доклада, комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия полного возмещения со стороны Берлина за колониальные правонарушения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Комитет приветствует признание правительством Германии ее колониальных противоправных действий и признает извинения, выраженные в связи с геноцидом народов гереро и нама в Намибии, включая Совместное заявление правительств Германии и Намибии в июне 2021 года и недавнее извинение президента Германии за колониальные правонарушения в Танзании", - говорится в опубликованном в Женеве заключении. Вместе с тем входящие в комитет 18 независимых экспертов выразили обеспокоенность в связи с отсутствием "более комплексного подхода к возмещению ущерба за колониальные правонарушения" с точки зрения реституции и компенсации. Речь идет, в частности, по их словам, о необходимости "реституции колониальных объектов и культурных ценностей". В этой связи комитет рекомендовал Берлину "обеспечить значимое участие пострадавших общин и отдельных лиц, а также потомков жертв при принятии решений о процессах возмещения ущерба".

Рассмотрев доклад Германии о ходе выполнения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, члены комитета, кроме того, выразили обеспокоенность ростом числа экстремистских организаций и групп в стране, а также "предполагаемым расовым профилированием, чрезмерным применением силы и жестоким обращением со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении этнических меньшинств". Комитет попросил Германию законодательно запретить расовое профилирование и создать независимый механизм рассмотрения жалоб для расследования всех подобных нарушений.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации состоит из 18 независимых экспертов. Они следят за исполнением государствами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять комитету доклады об осуществлении закрепленных в конвенции прав. Сессии комитета проходят в Женеве три раза в год.