О нас

В ООН приветствовали признание Германией противоправных действий в Африке

В ООН приветствовали признание Германией противоправных действий в Африке Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации приветствовал признание Германией ее противоправных действий в Африке и извинения за геноцид народов гереро и нама в Намибии в начале ХХ века. Вместе с тем в заключении, опубликованном в Женеве по итогам рас
Другие страны
8 декабря 2023 г. 20:59
В ООН приветствовали признание Германией противоправных действий в Африке

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации приветствовал признание Германией ее противоправных действий в Африке и извинения за геноцид народов гереро и нама в Намибии в начале ХХ века. Вместе с тем в заключении, опубликованном в Женеве по итогам рассмотрения германского доклада, комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия полного возмещения со стороны Берлина за колониальные правонарушения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Комитет приветствует признание правительством Германии ее колониальных противоправных действий и признает извинения, выраженные в связи с геноцидом народов гереро и нама в Намибии, включая Совместное заявление правительств Германии и Намибии в июне 2021 года и недавнее извинение президента Германии за колониальные правонарушения в Танзании", - говорится в опубликованном в Женеве заключении. Вместе с тем входящие в комитет 18 независимых экспертов выразили обеспокоенность в связи с отсутствием "более комплексного подхода к возмещению ущерба за колониальные правонарушения" с точки зрения реституции и компенсации. Речь идет, в частности, по их словам, о необходимости "реституции колониальных объектов и культурных ценностей". В этой связи комитет рекомендовал Берлину "обеспечить значимое участие пострадавших общин и отдельных лиц, а также потомков жертв при принятии решений о процессах возмещения ущерба".

Рассмотрев доклад Германии о ходе выполнения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, члены комитета, кроме того, выразили обеспокоенность ростом числа экстремистских организаций и групп в стране, а также "предполагаемым расовым профилированием, чрезмерным применением силы и жестоким обращением со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении этнических меньшинств". Комитет попросил Германию законодательно запретить расовое профилирование и создать независимый механизм рассмотрения жалоб для расследования всех подобных нарушений.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации состоит из 18 независимых экспертов. Они следят за исполнением государствами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять комитету доклады об осуществлении закрепленных в конвенции прав. Сессии комитета проходят в Женеве три раза в год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN welcomes Germany's acknowledgement of its wrongdoings in Africa

Самое важное

Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
8 декабря 2023 г. 17:21
На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки
На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки
8 декабря 2023 г. 16:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
8 декабря 2023 г. 09:08
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
7 декабря 2023 г. 14:15
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
7 декабря 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi