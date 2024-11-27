В ООН приветствовали объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном

Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт приветствовала соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт приветствовала соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении представителя всемирной организации.

По ее словам, это соглашение является отправной точкой для важного процесса, основанного на полном выполнении резолюции ООН 1701, с целью восстановления безопасности и защиты мирных жителей по обе стороны границы между Ливаном и Израилем.

"Для того чтобы соглашение было долгосрочным, необходима полная и непоколебимая приверженность обеих сторон", - подчеркнула координатор в заявлении. Она также отметила, что избирательное выполнение положений резолюции 1701, сопровождающееся формальной риторикой, больше не является приемлемым.

Хеннис-Плассхарт высоко оценила стремление сторон воспользоваться возможностью завершить этот разрушительный конфликт. "Сейчас настало время подтвердить достигнутое конкретными действиями, чтобы укрепить сегодняшнее достижение", - заключила она.

Приветствовал соглашение о прекращении огня и генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Генсек ООН приветствует объявление о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Он надеется, что это соглашение положит конец насилию, разрушению и страданиям народов обеих стран", - говорится в заявлении, распространенном во вторник официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком."