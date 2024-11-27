О нас

В ООН приветствовали объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном

В ООН приветствовали объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт приветствовала соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 03:52
В ООН приветствовали объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном

Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт приветствовала соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении представителя всемирной организации.

По ее словам, это соглашение является отправной точкой для важного процесса, основанного на полном выполнении резолюции ООН 1701, с целью восстановления безопасности и защиты мирных жителей по обе стороны границы между Ливаном и Израилем.

"Для того чтобы соглашение было долгосрочным, необходима полная и непоколебимая приверженность обеих сторон", - подчеркнула координатор в заявлении. Она также отметила, что избирательное выполнение положений резолюции 1701, сопровождающееся формальной риторикой, больше не является приемлемым.

Хеннис-Плассхарт высоко оценила стремление сторон воспользоваться возможностью завершить этот разрушительный конфликт. "Сейчас настало время подтвердить достигнутое конкретными действиями, чтобы укрепить сегодняшнее достижение", - заключила она.

Приветствовал соглашение о прекращении огня и генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Генсек ООН приветствует объявление о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Он надеется, что это соглашение положит конец насилию, разрушению и страданиям народов обеих стран", - говорится в заявлении, распространенном во вторник официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком."

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT İsrailin Livanda hərbi əməliyyatları dayandırmaq qərarını alqışlayıb

Другие новости из категории

Суд в США прекратил разбирательство по делу Трампа о хранении документов
Суд в США прекратил разбирательство по делу Трампа о хранении документов
27 ноября 2024 г. 04:08
Глава МИД Польши: Переговоры о вступлении Украины в ЕС будут трудными
Глава МИД Польши: Переговоры о вступлении Украины в ЕС будут трудными
27 ноября 2024 г. 03:18
Герцог: После прекращения боев в Ливане Израиль должен сосредоточиться на Газе
Герцог: После прекращения боев в Ливане Израиль должен сосредоточиться на Газе
27 ноября 2024 г. 02:43
Байден: Израиль и Хезболлах достигли соглашения о прекращении огня в Ливане
Байден: Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня в Ливане
27 ноября 2024 г. 01:07
Reuters: Трамп рассматривает проведение прямых переговоров с лидером КНДР
Reuters: Трамп рассматривает проведение прямых переговоров с лидером КНДР
27 ноября 2024 г. 00:20
Турция помогла ОАЭ задержать подозреваемых в убийстве эмиссара движения Хабад
Турция помогла ОАЭ задержать подозреваемых в убийстве эмиссара движения "Хабад"
26 ноября 2024 г. 23:49
Нетаньяху обсудит с министрами план прекращения огня в Ливане
Нетаньяху обсудит с министрами план прекращения огня в Ливане
26 ноября 2024 г. 23:31
Страны G7 намерены ввести дополнительные санкции против РФ
Страны G7 намерены ввести дополнительные санкции против РФ
26 ноября 2024 г. 22:47
НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после применения РФ баллистической ракеты
НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после применения РФ баллистической ракеты
26 ноября 2024 г. 22:20
Число погибших при обрушении здания в Танзании достигло почти 30 человек
Число погибших при обрушении здания в Танзании достигло почти 30 человек
26 ноября 2024 г. 21:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi