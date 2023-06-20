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В ООН приняли историческое соглашение о защите Мирового океана

В ООН приняли историческое соглашение о защите Мирового океана После почти двадцати лет переговоров 193 страны, входящие в состав ООН, приняли историческое соглашение, защищающее морское биоразнообразие в районах за пределами национальной юрисдикции. Под действие документа подпадают более 2/3 Мирового океана.
Другие страны
20 июня 2023 г. 03:50
В ООН приняли историческое соглашение о защите Мирового океана

После почти двадцати лет переговоров 193 страны, входящие в состав ООН, приняли историческое соглашение, защищающее морское биоразнообразие в районах за пределами национальной юрисдикции. Под действие документа подпадают более 2/3 Мирового океана.

Как передает американское бюро Report, текст соглашения начало разрабатывался давно, однако, к процессу международных переговоров приступили в 2004 году. Таким образом, обсуждения вокруг документа велись почти 20 лет.

Проект договора вступит в юридическую силу после того, как его подпишут 60 стран. Таким образом, соглашение будет представлено государствам-членам для подписания в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сроком на два года с 28 сентября.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш высоко оценил международное сотрудничество, которое позволило объединить усилия по защите океанов. По его словам, "нависшие над планетой угрозы не знают национальных границ, и работа над соглашением продемонстрировала, что страны способны выступить единым фронтом ради общего блага".

Он подчеркнул, что соглашение создаст правовую основу для создания крупных океанских заповедников в международных водах.

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