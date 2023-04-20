О нас

В ООН предупредили об угрозе голода из-за событий в Судане

В ООН предупредили об угрозе голода из-за событий в Судане Продолжающиеся в Судане боевые действия могут привести к тому, что миллионы людей в этой стране будут голодать.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 20:45
В ООН предупредили об угрозе голода из-за событий в Судане

Продолжающиеся в Судане боевые действия могут привести к тому, что миллионы людей в этой стране будут голодать.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением в четверг выступила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

"Треть населения уже борется за то, чтобы получить достаточное количество еды, — говорится в заявлении организации. - Рекордное число людей уже сталкивалось с голодом в Судане до начала конфликта 15 апреля. В 2023 году ВПП планировала оказать поддержку более чем 7,6 млн человек".

Как указывает ВПП, продолжающиеся бои "не позволяют доставлять важнейшие продукты питания". В организации сообщили, что по меньшей мере 10 автомобилей и 6 грузовиков с продовольствием были украдены, при этом ряд офисов и складов ВПП в стране "был захвачен и разграблен, в результате чего было потеряно до 4 тыс. тонн продовольствия".

Организация призвала "все стороны конфликта предпринять немедленные шаги, чтобы гарантировать безопасность гуманитарных работников", а также "положить конец боевым действиям и прийти к соглашению, которое позволит продолжить доставку жизненно важных продуктов питания и гуманитарной помощи".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi