В ООН предупредили об угрозе голода из-за событий в Судане

Продолжающиеся в Судане боевые действия могут привести к тому, что миллионы людей в этой стране будут голодать.

Продолжающиеся в Судане боевые действия могут привести к тому, что миллионы людей в этой стране будут голодать.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением в четверг выступила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

"Треть населения уже борется за то, чтобы получить достаточное количество еды, — говорится в заявлении организации. - Рекордное число людей уже сталкивалось с голодом в Судане до начала конфликта 15 апреля. В 2023 году ВПП планировала оказать поддержку более чем 7,6 млн человек".

Как указывает ВПП, продолжающиеся бои "не позволяют доставлять важнейшие продукты питания". В организации сообщили, что по меньшей мере 10 автомобилей и 6 грузовиков с продовольствием были украдены, при этом ряд офисов и складов ВПП в стране "был захвачен и разграблен, в результате чего было потеряно до 4 тыс. тонн продовольствия".

Организация призвала "все стороны конфликта предпринять немедленные шаги, чтобы гарантировать безопасность гуманитарных работников", а также "положить конец боевым действиям и прийти к соглашению, которое позволит продолжить доставку жизненно важных продуктов питания и гуманитарной помощи".