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В ООН предупредили об угрозе беспрецедентного голода

В ООН предупредили об угрозе беспрецедентного голода Последствия природных катаклизмов, изменений климата, проблемы в сельском хозяйстве и негативные факторы на фоне пандемии коронавирусной инфекции грозят беспрецедентным голодом на Земле
Другие страны
19 марта 2021 г. 00:22
В ООН предупредили об угрозе беспрецедентного голода

Последствия природных катаклизмов, изменений климата, проблемы в сельском хозяйстве и негативные факторы на фоне пандемии коронавирусной инфекции грозят беспрецедентным голодом на Земле.

Как передает Report, об этом сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Уточняется, что снижение урожайности привело к потере 30 млрд долларов США в странах к югу от Сахары и в Северной Африке, 29 млрд - в странах Латинской Америки, 8,7 млрд - в малых островных развивающихся странах Карибского бассейна и 49 млрд - в Азии.

По словам специалистов ООН, подобный уровень угроз продовольственной безопасности наблюдается впервые в истории. Это может привести к потере жизней и снижению экономических показателей, и такая ситуация, как добавляется в документе, может сохраняться в течение нескольких десятилетий.

Подчеркивается, что основными причинами снижения урожайности стали лесные пожары, засухи, наводнения, бури и болезни.

Во избежание негативных последствий в ООН предложили такие меры, как выявление моделей повреждений и потерь, оформление профилей типов бедствий для уточнения скорости их влияния, обсуждение угроз вроде кризисов, военных конфликтов и т. п.

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