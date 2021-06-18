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В ООН предупредили о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины

В ООН предупредили о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины "Такая глобальная проблема, как засуха, может перерасти в следующую пандемию в том случае, если страны не примут срочных мер по урегулированию чрезвычайной климатической ситуации".
Другие страны
18 июня 2021 г. 20:53
В ООН предупредили о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины

"Такая глобальная проблема, как засуха, может перерасти в следующую пандемию в том случае, если страны не примут срочных мер по урегулированию чрезвычайной климатической ситуации".

Как передает Report, об этом заявила спецпредставитель генерального секретаря в Управлении ООН по снижению риска бедствий Мами Мидзутори.

"И вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды, а спрос будет превышать предложение", – сказала она.

Кроме того, Мидзутори уточнила, что зачастую люди думают, что засуха поражает только пустынные районы Африки, но сегодня это широко распространенное явление, и к концу столетия почти все государства испытают его на себе в той или иной форме.

Согласно предоставленной информации, около 1,5 млрд граждан уже пострадали от засухи в 21 веке, а экономический ущерб оценивается в 124 млрд долларов США.

По мнению специалистов, точная сумма убытков во много раз больше, так как приведенные данные не отражают большую часть потерь развивающихся стран от данного природного явления.

"Люди жили в условиях засухи пять тысяч лет, однако сейчас мы наблюдаем нечто иное", - говорится в докладе.

По этой причине Мидзутори призвала мировые правительства реформировать способы добычи, хранения и использования воды, а также управления землей.

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