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В ООН предупредили о глобальной катастрофе и назвали виновных

В ООН предупредили о глобальной катастрофе и назвали виновных Борьба с изменением климата оказалась под угрозой срыва из-за бедных стран Азии и Африки.
Другие страны
2 августа 2021 г. 18:17

Борьба с изменением климата оказалась под угрозой срыва из-за бедных стран Азии и Африки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Bloomberg заявил глава отдела транспортного передвижения программы ООН по окружающей среде UNEP Роб де Йонг.

Чиновник отметил, что спасение человечества от глобальной катастрофы зависит от этих государств, так как их жители не могут себе позволить электромобили.

"Если мы привезем электромобили только в США, Финляндию и Нидерланды, мы не достигнем целей Парижского соглашения по климату. Необходимо поставлять машины с низким и нулевым выбросом также в страны с низким и средним доходом", - сказал де Йонг.

Часть ответственности за сложившуюся ситуацию он возложил на производителей автомобилей и мотоциклов, указав на то, что человечество нуждается в недорогих и экологичных средствах передвижения, и ориентироваться нужно не только на состоятельных покупателей в развитых странах.

В статье приводятся результаты исследования, согласно которому с 1751 по 2017 года на Африку и Южную Америку пришлось только три процента от мирового объема выбросов парниковых газов. В 2019 году Африка выбросила в атмосферу 1,43 миллиарда тонн углекислого газа, Южная Америка - 1,1 миллиарда тонн, а страны Евросоюза - 2,9 миллиарда.

Де Йонг подчеркнул, что из-за роста населения в бедных странах, в ближайшее время увеличится количество вредных выбросов. В качестве примера приводится Кения, где с 2005 года этот показатель увеличился вдвое, автопарк в столице страны, Найроби, за восемь лет вырос в два раза, а самое популярное топливо - дизель.

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