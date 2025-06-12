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В ООН предупредили о беспрецедентном росте числа вынужденных переселенцев в мире

В ООН предупредили о беспрецедентном росте числа вынужденных переселенцев в мире В ООН предупредили о беспрецедентном росте числа вынужденных переселенцев в мире
Другие страны
12 июня 2025 г. 11:02
В ООН предупредили о беспрецедентном росте числа вынужденных переселенцев в мире

В ООН предупредили о беспрецедентном росте числа вынужденных переселенцев в результате войн и конфликтов в мире - более 122 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствует отчет Агентства ООН по делам беженцев.

Данные приводятся по состоянию на апрель текущего года. В отчет рост объясняется продолжающимися масштабными вооруженными конфликтами в Судане, Мьянме и Украине, а также неспособностью мирового сообщества остановить боевые действия.

По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, рост числа беженцев и внутренне перемещенных лиц также связан с сокращением финансирования помощи беженцам. Комиссар подчеркнул, что финансирование упало до уровня 2015 года, когда число перемещенных лиц в мире составляло примерно половину нынешнего показателя.

Гуманитарные организации жалуются, что отсутствие политического лидерства в заключении мирных соглашений затягивает конфликты и препятствует их работе по устранению последствий боевых действий.

В УВКБ ООН отметили, что крупнейшим донором исторически были США, однако страна сократила финансирование помощи беженцам, что подвергает риску миллионы жизней. В частности, отсутствие должного финансирование подвергает женщин риску быть изнасилованными, а детей – стать жертвами торговли людьми.

Гюльнар Махмудова

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