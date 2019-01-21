В ООН предрекли снижение роста экономик США и Китая в 2019 году

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В ООН спрогнозировали снижение роста экономик США и Китая в 2019 году.

Как передает Report, с соответствующим заявлением выступила глава Группы глобального экономического мониторинга ООН Даун Холланд.

"Появляются признаки того, что рост мировой экономики достиг пика в начале 2018 года. Прогнозируемый рост экономики США уменьшится с 2,8% в 2018 году до 2,5% в 2019-м, а в 2020 году составит 2% в результате финансового стимулирования", — сообщила Холланд.

По словам Холланд, в 2019 году прогнозируется «снижение роста экономики Китая с 6,6% в 2018 году до 6,3%».

Она добавила, что рост глобальной экономики составит 3%.