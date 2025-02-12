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В ООН позитивно оценили телефонный разговор Трампа и Путина

В ООН позитивно оценили телефонный разговор Трампа и Путина ООН положительно оценивает телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 21:49
В ООН позитивно оценили телефонный разговор Трампа и Путина

ООН положительно оценивает телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он назвал этот разговор позитивным шагом на пути разрешения российско-украинского конфликта.

"Учитывая глобальную значимость Соединенных Штатов и Российской Федерации, ООН приветствует регулярные контакты и такие дипломатические усилия в направлении решения проблем. Естественно, это позитивный момент", - заявил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о состоявшемся телефонном разговоре между лидерами США и РФ.

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