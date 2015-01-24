​В ООН посчитали беженцев из Донбасса

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Управление ООН по координации гуманитарных вопросов подсчитало количество внутренне-перемещенных лиц на Украине и беженцев из зоны конфликта.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом говорится в докладе управления.
«На 21 января министерство социального развития Украины зарегистрировало 921,640 тысяч внутренне-перемещенных лиц в стране», — говорится в докладе.
Кроме того, порядка 600 тыс. человек – беженцы в других странах, в первую очередь в России.
«Возобновившиеся бои на востоке страны привели к дополнительным перемещениям лиц, жертвам среди гражданского населения, разрушению инфраструктуры и росту нуждающихся в гуманитарной помощи», — отмечено в отчете.
По данным ООН, в ходе конфликта на юго-востоке Украины погибли 5086 человек.
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