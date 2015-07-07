В ООН подвели окончательные итоги достижения Целей развития тысячелетия

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был представлен итоговый доклад по Целям развития тысячелетия. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, его авторы заявили, что мобилизация сил на достижение поставленных мировыми лидерами в 2000 году задач помогла более чем миллиарду человек вырваться из крайней нищеты, однако достигнутый прогресс был неравномерным. В мире царит неравенство, и многие люди по-прежнему сталкиваются с бедностью, болезнями и лишениями.

В 2000 году мировые лидеры приняли Декларацию тысячелетия, в которой определили цели в восьми областях: крайняя нищета и голод, равенство полов, детская смертность, охрана материнства, болезни, окружающая среда и глобальное партнерство в целях развития.



В сегодняшнем докладе подведены окончательные итоги реализации всех восьми целей во всех регионах и странах мира. Доклад представил Генеральный секретарь ООН на заседании ЭКОСОС высокого уровня. Он обратился к его участникам с помощью видеоконференции.



«В докладе подтверждается, что глобальные усилия по достижению этих целей помогли спасти миллионы человеческих жизней и улучшить условий жизни миллионов. Цели развития тысячелетия (ЦРТ) помогли более миллиарду человек вырваться из нищеты и добиться огромных успехов в борьбе с голодом», - заявил Пан Ги Мун.



В докладе отмечается, что во всем мире число людей, живущих в условиях крайней нищеты, сократилось более чем наполовину – с 1,9 миллиарда человек в 1990 году до 836 миллионов человек в 2015 году. Число людей, принадлежащих к работающему среднему классу - живущих на более чем четыре доллара в день - практически утроилось в период с 1991 года по 2015 год. Доля недоедающих людей в развивающихся странах сократилась почти наполовину.



Пан Ги Мун добавил, что благодаря усилиям по реализации ЦРТ 2,6 миллиарда человек получили доступ к источникам чистой питьевой воды, а у многих девочек появилась возможность учиться. Значительных успехов удалось добиться в деле сокращения материнской и детской смертности, в борьбе с ВИЧ, малярией и другими заболеваниями. Согласно докладу, с 1991 года коэффициент материнской смертности во всем мире сократился на 45 процентов. В период с 2000 по 2013 год число новых случаев ВИЧ-инфицирования сократилось примерно на 40 процентов - с 3, 5 миллионов до 2,1 миллиона человек.



В 2015 году 95 процентов населения мира могут пользоваться услугами мобильной связи. За последние 15 лет число абонентов сотой связи выросло почти в десять раз.



При этом сегодня 800 миллионов человек все еще продолжают жить в условиях крайней нищеты и страдать от голода. 57 миллионов детей младшего школьного возраста не посещают школу. Каждый день примерно 16 тысяч детей в возрасте до пяти лет умирают по причинам, которые можно было бы предотвратить.



Генеральный секретарь ООН сказал, что в последние годы появились новые угрозы - стремительно растет число перемещенных людей в результате конфликтов. «Из-за конфликтов почти 60 миллионов людей были вынуждены покинуть свои дома — самый высокий уровень перемещения после окончания Второй мировой войны», - подчеркнул Пан Ги Мун.

