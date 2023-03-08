В ООН подтвердили переговоры с Россией по зерновой сделке

Переговоры делегации России и представителей ООН по продлению зерновой сделки пройдут на высоком уровне на следующей неделе в Женеве.

Переговоры делегации России и представителей ООН по продлению зерновой сделки пройдут на высоком уровне на следующей неделе в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"На следующей неделе пройдут переговоры на высоком уровне с делегацией РФ в Женеве", - сказал он.

Хак при этом опроверг предположение, что в поездке Гутерриша в Москву для проведения переговоров по зерновой сделке отказала Россия.

"Это не так", - подчеркнул он, уточнив, что Гутерриш "хочет и открыт для встречи с представителями российских властей по мере появления возможностей".