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В ООН подтвердили переговоры с Россией по зерновой сделке

В ООН подтвердили переговоры с Россией по зерновой сделке Переговоры делегации России и представителей ООН по продлению зерновой сделки пройдут на высоком уровне на следующей неделе в Женеве.
Другие страны
8 марта 2023 г. 08:23
В ООН подтвердили переговоры с Россией по зерновой сделке

Переговоры делегации России и представителей ООН по продлению зерновой сделки пройдут на высоком уровне на следующей неделе в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"На следующей неделе пройдут переговоры на высоком уровне с делегацией РФ в Женеве", - сказал он.

Хак при этом опроверг предположение, что в поездке Гутерриша в Москву для проведения переговоров по зерновой сделке отказала Россия.

"Это не так", - подчеркнул он, уточнив, что Гутерриш "хочет и открыт для встречи с представителями российских властей по мере появления возможностей".

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