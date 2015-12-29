​В ООН подтвердили эвакуацию более 450 человек из Сирии

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Более 460 человек, в том числе тяжело раненые и члены их семей, были эвакуированы из ряда сирийских городов в провинции Идлиб и окрестностях Дамаска в координации с ООН, Международным комитетом Красного Креста и Сирийским обществом Красного Полумесяца.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении ООН.

«ООН в Сирии совместно с Сирийским обществом красного полумесяца, а также Международным комитетом Красного Креста успешно содействовала эвакуации 338 человек из городов Эль-Фуа и Кафрайя, а также 125 человек из Забадани и Мадая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все они были одновременно эвакуированы по земле и воздуху через Турцию и Ливан.