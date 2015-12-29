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    ​В ООН подтвердили эвакуацию более 450 человек из Сирии

    Все они были одновременно эвакуированы по земле и воздуху через Турцию и Ливан

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Более 460 человек, в том числе тяжело раненые и члены их семей, были эвакуированы из ряда сирийских городов в провинции Идлиб и окрестностях Дамаска в координации с ООН, Международным комитетом Красного Креста и Сирийским обществом Красного Полумесяца.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении ООН.

    «ООН в Сирии совместно с Сирийским обществом красного полумесяца, а также Международным комитетом Красного Креста успешно содействовала эвакуации 338 человек из городов Эль-Фуа и Кафрайя, а также 125 человек из Забадани и Мадая», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что все они были одновременно эвакуированы по земле и воздуху через Турцию и Ливан.

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