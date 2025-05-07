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В ООН отметили 80-летие окончания Второй мировой войны

В ООН отметили 80-летие окончания Второй мировой войны В связи с 80-летием окончания Второй мировой войны в Генеральной Ассамблее ООН прошло специальное памятное заседание, посвященное всем жертвам мировой войны.
Другие страны
7 мая 2025 г. 21:41
В ООН отметили 80-летие окончания Второй мировой войны

В связи с 80-летием окончания Второй мировой войны в Генеральной Ассамблее ООН прошло памятное заседание, посвященное всем жертвам этой войны.

Как сообщает американское бюро Report, на заседании выступил постоянный представитель Азербайджана при ООН посол Тофик Мусаев, подчеркнув значение этого исторического события для человечества.

"Эта война принесла человечеству безмерные страдания, погибли миллионы людей, города были разрушены. Из Азербайджана, население которого тогда составляло всего 3,4 млн человек, на фронт было отправлено около 700 тысяч человек, из них более половины погибли. Победа стала возможной благодаря решимости и преданности, проявленным не только на полях сражений, но и в тылу. Бакинские нефтяники обеспечили большую часть потребностей армии в нефтепродуктах, в стране было произведено более 130 видов военной техники и оружия. В 41-м военном госпитале Баку медицинская помощь была оказана более 440 тысячам раненых", - напомнил Т. Мусаев.

Посол отметил, что уроки войны привели к созданию ООН, развитию международного права в области прав человека и гуманитарного права: "Создание многосторонних судов для расследования военных преступлений показало, насколько мощным может быть влияние правосудия, когда оно подкреплено политической волей".

В заключение Т.Мусаев подчеркнул важность недопущения избирательности и двойных стандартов в современную эпоху, когда нарушается международное право, разгораются старые конфликты и возникают новые войны: "В вопросах сохранения мира и безопасности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств, продвижения прав человека и справедливости должны быть взяты за основу принципиальные подходы".

Отметим, что это специальное заседание было организовано в соответствии с резолюцией, принятой в марте 2025 года. Согласно резолюции, предусматривается проведение специального торжественного заседания в память всех жертв Второй мировой войны во вторую неделю мая 2025 года и затем каждые пять лет.

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Версия на азербайджанском языке BMT-də İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasının 80 illiyi anılıb

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