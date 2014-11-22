В ООН по инициативе России принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу принял резолюцию, призывающую страны принять более эффективные меры по борьбе с героизацией нацизма и другими формами расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.

За документ, представленный Россией, проголосовали 115 из 193 государств - членов ООН. Три страны высказались против - Канада, США и Украина. Еще 55 делегаций, в том числе страны Европейского союза, воздержались.

В резолюции выражается озабоченность в связи с "распространением во многих частях мира различных экстремистских политических партии, движении и групп, включая группы неонацистов и "бритоголовых", а также расистских экстремистских движении и идеологии". В тексте также высказывается тревога по поводу "прославления в любой форме" нацистского движения и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе путем сооружения им памятников и мемориалов, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

В этой связи документ "призывает государства принимать в соответствии с международными стандартами в области прав человека более эффективные меры по борьбе с этими явлениями и экстремистскими движениями, создающими реальную угрозу демократическим ценностям". При этом в ГА напомнили, что меры, принимаемые в целях противодействия экстремистским политическим партиям, движениям и группам, "должны соответствовать международным стандартам в области прав человека".