В ООН озвучили число жертв конфликта в Йемене

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В результате военного конфликта в Йемене погибли по меньшей мере 1.6 тыс. человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом приводит управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

"Результаты конфликта показывают, что он имеет ужасающие последствия для жизней гражданского населения. Спустя два месяца после конфликта, и это примерные цифры, более 1600 убитых и более 6200 раненых из-за воздушных обстрелов и боев на земле", — заявил глава йеменского отделения управления Йоханнес ван дер Клау.

По его данным, конфликт вызвал появление более 450 тыс. вынужденных переселенцев.