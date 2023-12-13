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В ООН ожидают роста числа перемещенных лиц на Ближнем Востоке

В ООН ожидают роста числа перемещенных лиц на Ближнем Востоке Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что ожидает роста числа перемещенных лиц на Ближнем Востоке из-за ситуации в секторе Газа.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 15:13
В ООН ожидают роста числа перемещенных лиц на Ближнем Востоке

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что ожидает роста числа перемещенных лиц на Ближнем Востоке из-за ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Как это ни трагично, мы предвидим новые случаи гибели и страданий среди гражданского населения, а также его дальнейшее перемещение, которое угрожает региону", - приводит агентство слова Гранди.

Согласно последнему отчету Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, почти 1,9 млн человек (около 85% населения) в секторе Газа оказались внутренне перемещенными лицами. Часть из них была перемещена несколько раз.

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Версия на азербайджанском языке BMT Yaxın Şərqdə məcburi köçkünlərin sayının artacağını proqnoz edir

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