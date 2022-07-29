В ООН отреагировали на слова Ким Чен Ына о готовности начать ядерную войну

Заявления со стороны лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие являются неприемлемыми.
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"Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия, и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - отреагировал представитель ООН на слова Ким Чен Ына.
Напомним, что ранее лидер Северной Кореи выступил с официальным заявлением по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны (1950-1953). В нем он заявил о готовности начать ответную войну с применением стратегических ядерных вооружений в случае попытки напасть на КНДР.