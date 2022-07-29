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В ООН отреагировали на слова Ким Чен Ына о готовности начать ядерную войну

В ООН отреагировали на слова Ким Чен Ына о готовности начать ядерную войну Заявления со стороны лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие являются неприемлемыми.
Другие страны
29 июля 2022 г. 01:50
В ООН отреагировали на слова Ким Чен Ына о готовности начать ядерную войну

Заявления со стороны лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие являются неприемлемыми.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, против подобной риторики председателя КНДР выступил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге организации.

"Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия, и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - отреагировал представитель ООН на слова Ким Чен Ына.

Напомним, что ранее лидер Северной Кореи выступил с официальным заявлением по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны (1950-1953). В нем он заявил о готовности начать ответную войну с применением стратегических ядерных вооружений в случае попытки напасть на КНДР.

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