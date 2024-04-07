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В ООН отреагировали на проникновение эквадорских сил в посольство Мексики

В ООН отреагировали на проникновение эквадорских сил в посольство Мексики Генсек ООН Антониу Гутерриш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики.
Другие страны
7 апреля 2024 г. 08:47
В ООН отреагировали на проникновение эквадорских сил в посольство Мексики

Генсек ООН Антониу Гутерриш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито", — отметил он.

По словам Дюжаррика, Гутерриш напомнил о неприкосновенности дипломатических помещений. Он обратил внимание, что этот принцип должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом. В противном случае создается угроза установления "нормальных международных отношений".

Гутерриш призвал обе стороны разрешить свои разногласия мирным путем.

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