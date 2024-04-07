В ООН отреагировали на проникновение эквадорских сил в посольство Мексики

Генсек ООН Антониу Гутерриш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики.
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"Генеральный секретарь встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито", — отметил он.
По словам Дюжаррика, Гутерриш напомнил о неприкосновенности дипломатических помещений. Он обратил внимание, что этот принцип должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом. В противном случае создается угроза установления "нормальных международных отношений".
Гутерриш призвал обе стороны разрешить свои разногласия мирным путем.