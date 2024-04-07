В ООН отреагировали на проникновение эквадорских сил в посольство Мексики

Генсек ООН Антониу Гутерриш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики.

Генсек ООН Антониу Гутерриш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито", — отметил он.

По словам Дюжаррика, Гутерриш напомнил о неприкосновенности дипломатических помещений. Он обратил внимание, что этот принцип должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом. В противном случае создается угроза установления "нормальных международных отношений".

Гутерриш призвал обе стороны разрешить свои разногласия мирным путем.