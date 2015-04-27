В ООН открывается обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Третья обзорная конференция по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) открывается в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

В течение четырех недель - до 22 мая - представители государств-участников конвенции, международных организаций и гражданского общества будут подводить итоги реализации ДНЯО за последние пять лет, а также обсуждать перспективы дальнейшего разоружения и создания зон, свободных от оружия массового уничтожения (ОМУ).

Большое внимание приковано к приезду госсекретаря США Джона Керри, который выступит в первый день работы форума, а также визиту главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. В Вашингтоне не исключают, что "на полях" конференции главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут двустороннюю встречу.

Ожидаются консультации экспертов "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ирана, однако министерского раунда переговоров в Нью-Йорке пока не планируется.