В Нью-Йорке откроется саммит ООН по глобальному развитию

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Cаммит ООН по глобальному развитию открывается cегодня в Нью-Йорке. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, в течение трех дней работы более 150 глав государств и более 30 министров должны принять документ "Цели устойчивого развития", который определит направление глобальной работы на следующие 15 лет.

На этой встрече главы государств и правительств, по словам Генерального секретаря ООН, должны принять решения, которые приведут к ликвидации бедности и неравенства, а также укреплению защиты окружающей среды для будущих поколений.

Ожидается, что на саммите будет принята Декларация, в которой государства пообещают добиваться устойчивого развития в трех областях: экономической, социальной и экологической. В новой повестке дня в области развития определены семнадцать целей в области устойчивого развития и 169 задач.

Саммит продлится до 27 сентября.