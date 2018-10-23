В ООН осудили введенный во Франции запрет на ношение никаба

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Власти Франции нарушили права человека, оштрафовав двух женщин за ношение никаба.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике комитета по правам человека ООН.

Речь идет о полученных от двух жительницах Франции жалобах. Они сообщили, что были привлечены к ответственности и осуждены в 2012 году за ношение никаба в общественном месте.

"Комитет пришел к выводу, что уголовный запрет на ношение никаба в общественных местах, установленный французским законом, причинил несоизмеримый вред праву заявителей на демонстрацию своих религиозных убеждений. Франция не объяснила надлежащим образом, почему было необходимо запрещать эту одежду", — отмечается в коммюнике.

Законодательный запрет на ношение в общественных местах "полной вуали", включая бурки, паранджи, никабы и балаклавы, действует во Франции с 2010 года. Нарушителям грозит штраф до 150 евро.