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В ООН осудили гибель гражданских лиц на Голанах

В ООН осудили гибель гражданских лиц на Голанах Специальный координатор ООН Жанин Хеннис-Плассхерт и командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) испанский генерал Арольдо Ласаро в совместном заявлении осудили гибель гражданских лиц в результате падения ракеты на поселок Мадждаль-Шамс на оккупир
Другие страны
28 июля 2024 г. 04:26
В ООН осудили гибель гражданских лиц на Голанах

Специальный координатор ООН Жанин Хеннис-Плассхерт и командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) испанский генерал Арольдо Ласаро в совместном заявлении осудили гибель гражданских лиц в результате падения ракеты на поселок Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, представители всемирной организации также призвали все стороны к проявлению максимальной сдержанности во избежание дальнейшей эскалации ситуации.

Мы осуждаем гибель гражданских, в том числе детей и подростков, в Мадждаль-Шамсе. Гражданские лица должны находиться под защитой постоянно, - указывается в сообщении, распространенном среди журналистов. - Мы призываем стороны проявлять максимальную сдержанность и положить конец продолжающимся интенсивным обменам ударами. Это может разжечь еще больший пожар конфликта, который погрузит весь регион в невообразимую катастрофу".

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