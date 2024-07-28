В ООН осудили гибель гражданских лиц на Голанах

Специальный координатор ООН Жанин Хеннис-Плассхерт и командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) испанский генерал Арольдо Ласаро в совместном заявлении осудили гибель гражданских лиц в результате падения ракеты на поселок Мадждаль-Шамс на оккупир

Специальный координатор ООН Жанин Хеннис-Плассхерт и командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) испанский генерал Арольдо Ласаро в совместном заявлении осудили гибель гражданских лиц в результате падения ракеты на поселок Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, представители всемирной организации также призвали все стороны к проявлению максимальной сдержанности во избежание дальнейшей эскалации ситуации.

Мы осуждаем гибель гражданских, в том числе детей и подростков, в Мадждаль-Шамсе. Гражданские лица должны находиться под защитой постоянно, - указывается в сообщении, распространенном среди журналистов. - Мы призываем стороны проявлять максимальную сдержанность и положить конец продолжающимся интенсивным обменам ударами. Это может разжечь еще больший пожар конфликта, который погрузит весь регион в невообразимую катастрофу".