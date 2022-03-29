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В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле Договоренности России и Украины в Стамбуле превратятся в конкретные действия с обеих сторон.
Другие страны
29 марта 2022 г. 21:10
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

Договоренности России и Украины в Стамбуле превратятся в конкретные действия с обеих сторон.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Полагаю, что для нас важно, чтобы эти договоренности как можно скорее были преобразованы в конкретные соглашения и действия на земле", - сказал он.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Встреча, которая проходила в закрытом для прессы режиме, продлилась около трех часов.

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