В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

Договоренности России и Украины в Стамбуле превратятся в конкретные действия с обеих сторон.
Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Полагаю, что для нас важно, чтобы эти договоренности как можно скорее были преобразованы в конкретные соглашения и действия на земле", - сказал он.
Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Встреча, которая проходила в закрытом для прессы режиме, продлилась около трех часов.