​В ООН обвинили Британию в нарушении прав Ассанжа

Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер обвинил британские власти в нарушении прав основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как передает Report, он добавил, что Ассанж заплатил крайне высокую цену за публикацию секретных документов.

«По моему мнению, это дело никак не связано с виновностью или невиновностью Ассанжа. Оно призвано заставить его заплатить высокую цену за обнародование серьезных нарушений со стороны властей, включая случаи предположительных военных преступлений и коррупции», - заявил он.

Мельцер также выразил беспокойство ухудшением здоровья Ассанжа и заявил, что его жизнь находится под угрозой.